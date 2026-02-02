Азербайджан договорился о взаимодействии на таможне с этой страной

Между Азербайджаном и Иорданией будет осуществляться сотрудничество и взаимная помощь в сфере таможенного дела.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела" было подписано 27 ноября 2025 года в Баку.

Соглашение состоит из 22 статей и предусматривает взаимодействие таможенных органов двух стран в целях обеспечения надлежащего применения таможенного законодательства, а также предотвращения, выявления и расследования его нарушений.

Документом предусмотрен обмен информацией по запросу компетентных органов, оказание добровольной и технической помощи, передача данных о незаконном обороте чувствительных товаров, проведение контролируемых поставок, а также определены порядок и условия направления и исполнения запросов, вопросы конфиденциальности и использования информации.

Отдельные положения соглашения регулируют вопросы вступления документа в силу, срок его действия, порядок прекращения и иные сопутствующие аспекты.

Отмечается, что ранее Азербайджан подписывал аналогичные соглашения в сфере таможенного сотрудничества с рядом государств, включая Саудовскую Аравию, Марокко, Черногорию, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Северную Македонию, Израиль, Сербию, Аргентину и другие страны.

Законопроект о ратификации соглашения после обсуждений был вынесен на голосование и принят Милли Меджлисом в первом чтении.