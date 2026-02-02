Дорожная полиция обратилась к водителям

1 февраля 2026 года на автодороге Баку-Губа-граница с Дагестаном, на территории Сиязанского района, в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погибли С.Мирзаева и ее брат Р.Мирзаев. Эта трагедия - не просто авария, а тяжёлый удар по судьбе одной семьи.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

"Нарушение правил дорожного движения приводит к тяжелым последствиям, ведь эти правила установлены для защиты человеческой жизни. Главное управление дорожной полиции вновь обращается к водителям с призывом не спешить за рулем, не рисковать и не относиться к правилам пренебрежительно, поскольку ошибки на дороге не прощаются. Мгновение безответственности может превратиться в сожаление, которое будет длиться годами", - говорится в обращении.