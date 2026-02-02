Памяти Адалета Насибова: вечер ашугской поэзии и музыки

В Международном центре мугама состоялась концертная программа ашугской музыки "Голос саза - дыхание слова" (Sazın səsi, sözün nəfəsi), посвящённая памяти выдающегося мастера ашугского искусства Адалета Насибова, сообщает Day.Az.

На открытии вечера директор центра, заслуженный артист Сахиб Пашазаде, отметив, что это первый концерт в рамках нового проекта "Голос саза - дыхание слова", который будет проходить ежемесячно на протяжении года.

"Наша цель - показать зрителю красоту классического ашугского искусства, сохранить преемственность школы "мастер-ученик" и представить традиции в современной сценической форме", - подчеркнул он.

Проект носит одновременно просветительский и художественный характер, направлен на популяризацию исторической ценности ашугской культуры, поддержку молодых исполнителей и современную подачу фольклорного наследия.

Профессор Асиф Рустамли отметил, что ашуг Адалет не просто играл на сазе - он превращал инструмент в носителя национальной памяти и духовного богатства, даря зрителям настоящее эмоциональное переживание.

Ведущая вечера, филолог и ашуговед, кандидат наук Ильхама Гасабова рассказала об ашугском искусстве, которое признано мировым культурным достоянием, включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В программе были представлены сольные исполнения на сазе, фрагменты дастанов, элементы мастерства исполнения, дуэтные и хоровые выступления. Ашуги также представили избранные произведения ашугской поэзии, отдавая предпочтение классическим музыкальным напевам.

На сцене выступили ашуги - Чингиз Мехдипур, Ильхам Асланбейли, Шаиг Инджели, Назим Гулиев, Эльмеддин Мамедли, Наргиля Мехтиева, Эльдар Багиров, Али Зейналабдин и Вугар Камандароглу. Их исполнение было встречено зрителями аплодисментами, а атмосфера зала наполнилась глубокими эмоциональными оттенками, характерными для ашугской музыки.

Концерт стал не просто данью памяти великому мастеру, но и живым напоминанием о том, что ашугское искусство продолжает жить и развиваться, соединяя поколения исполнителей и слушателей в единое культурное пространство.

