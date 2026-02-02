В Азербайджане объяснили изменения в связи с пересмотром минимальной зарплаты

Предлагаемые изменения в Трудовой кодекс предусматривают периодичность определения размера минимальной заработной платы и имеют важное прогрессивное значение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс.

Глава комитета напомнил, что в соответствии с действующим законодательством минимальный размер заработной платы в стране устанавливается указом Президента Азербайджанской Республики на основании предложений Кабинета министров. При подготовке этих предложений правительство учитывает социально-экономическое положение страны, прожиточный минимум, доходы населения, инфляцию, ситуацию на рынке труда и другие факторы.

Депутат отметил, что регулирование минимальной заработной платы, обеспечивающей минимальный уровень жизни работников и являющейся сегодня одним из важнейших инструментов социальной политики во всем мире, входит в сферу внимания многих международных организаций, в первую очередь Международной организации труда.

Он подчеркнул, что в отчете Группы Всемирного банка Business Ready отсутствие в законодательстве обязательства по регулярному обновлению минимальной заработной платы отнесено к категории критериев, по которым страна теряет баллы.

"В этом контексте отсутствие в национальном законодательстве положения о периодичности определения минимальной заработной платы приводит к снижению рейтинга Азербайджана в международном рейтинге Группы Всемирного банка по направлению "Рабочая сила"", - отметил Гулиев.

По его словам, принятие законопроекта обеспечит регулярность определения минимальной заработной платы как эффективного инструмента социальной защиты и устранит причину потери баллов страны по данному показателю.

Муса Гулиев также подчеркнул, что минимальная заработная плата является обязательной по всей стране и распространяется на всех работодателей независимо от формы собственности. Заработная плата, указанная в трудовом договоре, не может быть ниже установленного минимального уровня.