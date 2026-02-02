Стипендиальная программа, реализуемая в рамках совместного партнёрства лидера инноваций Bakcell и Фонда молодёжи Азербайджанской Республики, вызывает большой интерес среди молодёжи. На программу, направленную на развитие инноваций, искусственного интеллекта и современных цифровых навыков, уже подали заявки более 800 молодых людей.

Отметим, что стипендиальная программа нацелена на укрепление инновационного потенциала молодёжи и подготовку её к профессиям будущего посредством практических тренингов и приобретения реальных навыков в сферах искусственного интеллекта, аналитики данных, программирования и UI/UX-дизайна. В целом инициатива внесёт вклад в развитие 150 молодых людей и формирование нового поколения специалистов.

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие базовые знания в сфере IT, не упустите эту возможность. Подав заявку на стипендиальную программу через сайт http://youthfoundation.az/, вы сможете начать формировать своё будущее уже сегодня. Напоминаем, что крайний срок регистрации - 16 февраля.

От имени Bakcell поздравляем всю молодёжь страны с Днём молодёжи и с гордостью вносим вклад в их успешное будущее, формируемое инновациями и знаниями.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.