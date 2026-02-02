В Иране задержали четырех иностранцев

В Иране задержали четырех иностранцев за участие в недавних беспорядках и акциях протеста в городе Бахарестан.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщили в информационном центре командования полиции Тегерана.

Имена и гражданство задержанных не разглашаются.