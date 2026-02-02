https://news.day.az/world/1813616.html В Иране задержали четырех иностранцев В Иране задержали четырех иностранцев за участие в недавних беспорядках и акциях протеста в городе Бахарестан. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщили в информационном центре командования полиции Тегерана. Имена и гражданство задержанных не разглашаются.
В Иране задержали четырех иностранцев
В Иране задержали четырех иностранцев за участие в недавних беспорядках и акциях протеста в городе Бахарестан.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщили в информационном центре командования полиции Тегерана.
Имена и гражданство задержанных не разглашаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре