В Иране задержали четырех иностранцев

В Иране задержали четырех иностранцев за участие в недавних беспорядках и акциях протеста в городе Бахарестан. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщили в информационном центре командования полиции Тегерана. Имена и гражданство задержанных не разглашаются.