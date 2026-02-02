ХАМАС заявил о готовности передать управление сектором Газа

В палестинском движении ХАМАС заявили о завершении всех процедур, необходимых для передачи управления сектором Газа Национальному комитету по управлению Газой.

Как передает Day.Az, об этом сказал в видеообращении представитель ХАМАС Хазем Касем.

"Все необходимые административные и управленческие процедуры для передачи власти в секторе Газа независимому Национальному комитету завершены", - отметил он.

Как только комитет войдет на территорию сектора Газа, начнётся прозрачный и всесторонний процесс передачи полномочий во всех сферах, отметил он.

По словам Касема, процесс передачи контролирует вышестоящий надзорный комитет, в состав которого входят представители палестинских фракций, племен, руководители гражданских организаций и лица, связанные с международными структурами.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что процесс передачи власти будет прозрачным, всесторонним и организованным на высоком уровне.

Он призвал все стороны оказывать содействие работе Национального комитета, чтобы в секторе Газа уже в ближайшие два года мог начаться процесс восстановления.