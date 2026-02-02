В Азербайджане вносятся изменения в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

В Азербайджане будет введён государственный контроль в сферах импорта, экспорта, использования, оборота, учёта, хранения и отслеживания необработанных алмазов.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражён в законопроекте о внесении изменений в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлис.

Согласно проекту закона, к необработанным алмазам будут относиться драгоценные камни, которые не прошли обработку либо были лишь огранены, расколоты или раздроблены, а также включены в перечень по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, определяемый уполномоченным органом.

Государственный контроль за импортом, экспортом, использованием, оборотом, учётом, хранением и отслеживанием необработанных алмазов будет осуществляться органом, определённым соответствующим исполнительным органом власти.

Также этим органом будут установлены: порядок государственного контроля; форма и правила выдачи сертификатов в соответствии с требованиями Kimberley Process Certification Scheme при экспорте необработанных алмазов.

Импорт и экспорт необработанных алмазов в Азербайджан будет возможен только из стран - участниц Кимберлийского процесса и на основании заключения уполномоченного органа.

После вступления закона в силу будут дополнительно утверждены правила контроля и порядок выдачи соответствующих сертификатов.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.