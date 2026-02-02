Сборные Азербайджана по дзюдо получили новых тренеров

В тренерские штабы сборных Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек назначены новые специалисты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, Орхан Сафаров назначен тренером сборной среди юношей, а Тарлан Керимов возглавил команду среди девушек.

В федерации пояснили, что решение принято в рамках укрепления тренерского корпуса и направлено на повышение уровня технической, тактической и физической подготовки перспективных спортсменов.

Оба специалиста после завершения активной спортивной карьеры прошли профессиональную переподготовку при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана и успешно окончили Академию Международной федерации дзюдо. Орхан Сафаров также прошел месячную стажировку в японском университете Токай, где получил практический опыт современных методик подготовки, и продолжает обучение на втором уровне тренерских курсов. Параллельно он работает образовательным экспертом в федерации и задействован в учебном процессе в Азербайджанской спортивной академии.

Тарлан Керимов участвует в программах по развитию детско-юношеского спорта и популяризации здорового образа жизни, а также задействован в образовательных проектах Федерации дзюдо Азербайджана.

Отметим, что оба тренера будут работать с юными дзюдоистами, отобранными в рамках программы "надежды будущего", и займутся системным развитием их технической и физической подготовки.