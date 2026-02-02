https://news.day.az/world/1813585.html В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян В Москве зарегистрирован случай заражения оспой обезьян. Как сообщает Day.Az, первый выявленный в России пациент заразился вирусом внутри страны и в настоящее время изолирован в больнице Домодедово. Знакомый заболевшего мужчина был госпитализирован с похожими симптомами, однако диагноз пока не подтверждён.
В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян
В Москве зарегистрирован случай заражения оспой обезьян.
Как сообщает Day.Az, первый выявленный в России пациент заразился вирусом внутри страны и в настоящее время изолирован в больнице Домодедово.
Знакомый заболевшего мужчина был госпитализирован с похожими симптомами, однако диагноз пока не подтверждён.
Связь с третьим лицом, контактировавшим с инфицированным, утеряна. В настоящее время в Московской области ведутся поиски третьего лица, подозреваемого в заражении оспой обезьян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре