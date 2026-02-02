В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян

В Москве зарегистрирован случай заражения оспой обезьян.

Как сообщает Day.Az, первый выявленный в России пациент заразился вирусом внутри страны и в настоящее время изолирован в больнице Домодедово.

Знакомый заболевшего мужчина был госпитализирован с похожими симптомами, однако диагноз пока не подтверждён.

Связь с третьим лицом, контактировавшим с инфицированным, утеряна. В настоящее время в Московской области ведутся поиски третьего лица, подозреваемого в заражении оспой обезьян.