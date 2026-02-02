до этой даты проверки проводиться не будут

Срок приостановки проверок в сфере предпринимательства будет продлен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, на территории Азербайджанской Республики проверки в сфере предпринимательства будут приостановлены до 1 января 2027 года.

Для справки: с целью стимулирования развития предпринимательства проверки в стране были приостановлены с 1 ноября 2015 года. Действие этого режима истекло 1 января 2026 года.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством в период приостановки могут проводиться только:

налоговые проверки;

проверки в сфере финансовых рынков;

таможенный аудит;

проверки в частных медицинских учреждениях со стороны уполномоченных органов;

проверки соблюдения требований к качеству и безопасности лекарственных средств;

контроль безопасности пищевых продуктов и кормов;

пожарный надзор;

государственный строительный контроль;

контроль безопасной эксплуатации объектов повышенной опасности и горнодобывающей отрасли;

радиационная безопасность;

проверки в связи с вмешательством в работу счётчиков электроэнергии, воды, тепла и газа, а также незаконными подключениями к сетям;

проверки по контролю за соблюдением законов "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путём, и финансированию терроризма" и "О целевых финансовых санкциях";

а также проверки по фактам, представляющим серьёзную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности государства и его экономическим интересам - в порядке, определяемом соответствующим органом исполнительной власти.