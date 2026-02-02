Вниманию предпринимателей: до этой даты проверки проводиться не будут
Срок приостановки проверок в сфере предпринимательства будет продлен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, на территории Азербайджанской Республики проверки в сфере предпринимательства будут приостановлены до 1 января 2027 года.
Для справки: с целью стимулирования развития предпринимательства проверки в стране были приостановлены с 1 ноября 2015 года. Действие этого режима истекло 1 января 2026 года.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
Отметим, что в соответствии с действующим законодательством в период приостановки могут проводиться только:
налоговые проверки;
проверки в сфере финансовых рынков;
таможенный аудит;
проверки в частных медицинских учреждениях со стороны уполномоченных органов;
проверки соблюдения требований к качеству и безопасности лекарственных средств;
контроль безопасности пищевых продуктов и кормов;
пожарный надзор;
государственный строительный контроль;
контроль безопасной эксплуатации объектов повышенной опасности и горнодобывающей отрасли;
радиационная безопасность;
проверки в связи с вмешательством в работу счётчиков электроэнергии, воды, тепла и газа, а также незаконными подключениями к сетям;
проверки по контролю за соблюдением законов "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путём, и финансированию терроризма" и "О целевых финансовых санкциях";
а также проверки по фактам, представляющим серьёзную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности государства и его экономическим интересам - в порядке, определяемом соответствующим органом исполнительной власти.
