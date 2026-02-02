Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию по охране труда

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект "О ратификации Конвенции № 187 Международной организации труда "Об основах содействия безопасности и гигиене труда".

Как сообщает Day.Az, по итогам обсуждений законопроект был представлен на голосование и принят в единственном чтении.