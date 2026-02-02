Представлен робот Tesla Optimus нового поколения

Официальный аккаунт Tesla в Weibo опубликовал масштабный тизерный ролик, в котором генеральный директор Илон Маск официально объявил о скорой презентации публике человекоподобного робота Tesla Optimus третьего поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, этот универсальный робот привлек большое внимание мирового технологического сообщества благодаря своей принципиально новой концепции и ключевой возможности "автономного наблюдения и обучения".

По словам Маска, самым большим прорывом человекоподобного робота третьего поколения является его способность к самообучению. Ему не требуется сложное программирование; просто наблюдая за поведением человека, получая словесные описания или просматривая демонстрационные видеоролики, он может быстро осваивать новые навыки и выполнять различные задачи.

"Это будет универсальный человекоподобный робот, способный обучаться новым навыкам, наблюдая за поведением человека. Вы сможете демонстрировать его действия, описывать их словами или даже показывать видео, и он сможет их выполнять. Думаю, его возможности удивят всех", - сказал Маск.

"Tesla не использовала никакую существующую систему поставок; она практически полностью перепроектировала систему с нуля", - заявил Маск, который также предсказал, что, по его мнению, в ближайшем будущем им удастся достичь годового объема производства в 1 миллион единиц.

Аналитики считают, что запуск человекоподобного робота третьего поколения от Tesla позволит преодолеть проблемы отрасли, связанные с высокой стоимостью и низкими темпами массового производства человекоподобных роботов.