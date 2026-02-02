Станковая живопись Сардарского дворца Иревана и коллекция исламского искусства Национального музея Грузии

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась лекция на тему "Коллекция исламского искусства Национального музея Грузии и произведения станковой живописи Сардарского дворца Иревана", представленная главным куратором Национального музея Грузии, профессором, доктором философии по искусствоведению Ириной Кошоридзе, сообщает Day.Az.

Лекция была организована в рамках церемонии закрытия выставки "Мирза Гадим Иревани: 200-летняя летопись искусства". В ходе выступления было подробно рассказано об образцах исламского искусства, хранящихся в коллекции Национального музея Грузии. Особое внимание было уделено их техническим и стилистическим особенностям, а также месту, которое они занимают в историко-культурном контексте региона.

Одновременно объектом обсуждения стали произведения станковой живописи, некогда находившиеся в Сардарском дворце и отражающие дворцовую культуру своего времени. Представленные на выставке портреты были проанализированы с точки зрения художественно-эстетических особенностей, техники исполнения и их значения в истории искусства Кавказского региона на основе музейных материалов.

В ходе лекции также состоялось обсуждение книги "Мирза Гадим Иревани: на перекрёстке времён", одним из соавторов которой является Ирина Кошоридзе. В издании особое внимание уделено новым атрибуциям двух портретов, изображающих литературных героев и относящихся к Сардарскому дворцу Иревана, которые хранятся в Национальном музее Грузии. Лекция завершилась широкой дискуссией и ответами на вопросы аудитории.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован художественно-документальный фильм "Райский сон", посвящённый жизни и творчеству Мирзы Гадима Иревани. Режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Эльхан Джафаров.

Лекция и показ фильма вновь представили творчество художника в культурно-историческом контексте и стали содержательным и запоминающимся научно-культурным завершением выставки "Мирза Гадим Иревани: 200-летняя летопись искусства".

