В Иране снова произошло землетрясение

В Иране снова произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, сегодня в городе Баджестан провинции Хорасан-э-Разави произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Подземные толчки зафиксированы в 15:34, эпицентр находился на глубине 14 километров.

Пока нет информации о возможных разрушениях или пострадавших.