https://news.day.az/world/1813613.html В Иране снова произошло землетрясение В Иране снова произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, сегодня в городе Баджестан провинции Хорасан-э-Разави произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы в 15:34, эпицентр находился на глубине 14 километров. Пока нет информации о возможных разрушениях или пострадавших.
В Иране снова произошло землетрясение
В Иране снова произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, сегодня в городе Баджестан провинции Хорасан-э-Разави произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.
Подземные толчки зафиксированы в 15:34, эпицентр находился на глубине 14 километров.
Пока нет информации о возможных разрушениях или пострадавших.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре