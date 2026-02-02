https://news.day.az/world/1813613.html

В Иране снова произошло землетрясение

В Иране снова произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, сегодня в городе Баджестан провинции Хорасан-э-Разави произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы в 15:34, эпицентр находился на глубине 14 километров. Пока нет информации о возможных разрушениях или пострадавших.