В Азербайджане температура понизится на 10 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 4-6 февраля ожидаются переменные осадки. В течение дня 4 февраля и ночью 5 февраля в отдельных местах дождь перейдет в мокрый снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана с вечера 3 февраля до утра 5 февраля ожидается нестабильная погода, переменные осадки, в отдельных районах выпадет снег. Местами осадки будут интенсивными.

4-6 февраля в отдельных горных и предгорных районах ожидается гололедица на дорогах.

Температура воздуха на территории страны по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.