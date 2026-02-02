https://news.day.az/society/1813629.html В Азербайджане температура понизится на 10 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове 4-6 февраля ожидаются переменные осадки. В течение дня 4 февраля и ночью 5 февраля в отдельных местах дождь перейдет в мокрый снег.
В Азербайджане температура понизится на 10 градусов
В Баку и на Абшеронском полуострове 4-6 февраля ожидаются переменные осадки. В течение дня 4 февраля и ночью 5 февраля в отдельных местах дождь перейдет в мокрый снег.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана с вечера 3 февраля до утра 5 февраля ожидается нестабильная погода, переменные осадки, в отдельных районах выпадет снег. Местами осадки будут интенсивными.
4-6 февраля в отдельных горных и предгорных районах ожидается гололедица на дорогах.
Температура воздуха на территории страны по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре