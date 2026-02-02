В Азербайджане ещё 4 вида пособий будут назначаться автоматически

Согласно новому решению Кабинета Министров, Министерством труда и социальной защиты населения в проактивном порядке будут назначаться еще 4 вида пособий: пособие по временной утрате трудоспособности (на период, установленный законодательством), пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и единовременное пособие на погребение.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, как и по другим социальным выплатам, назначаемым на основе проактивного механизма, для получения этих пособий также не потребуется обращаться в какие-либо органы и представлять документы.

Процесс назначения указанных видов пособий в проактивном порядке начнется с 1 мая 2026 года.

Новым решением также предусмотрены гуманистические подходы в отношении порядка расчета и сроков выплаты ряда пособий на основе MDSS.

В целом, в результате масштабной программы электронной трансформации, реализуемой в социальной сфере в последние годы, в настоящее время более 90 процентов услуг министерства предоставляются в электронном порядке.