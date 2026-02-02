Лечение онкологических больных будет бесплатным только в этих медучреждениях
В Азербайджане экстренная онкологическая помощь иностранным гражданам будет оказываться в специализированных государственных медицинских учреждениях за счет средств государственного бюджета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об онкологической помощи", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно действующему законодательству, обследование и лечение иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики, в онкологических учреждениях осуществляется на платной основе.
Согласно новому законопроекту, экстренная онкологическая помощь этим категориям лиц будет предоставляться в специализированных государственных медицинских учреждениях за счет государственного бюджета.
Кроме того, государство будет гарантировать:
диспансеризацию, обследование, лечение и реабилитацию онкологических больных;
создание специализированных государственных медицинских учреждений и онкологических служб;
укрепление их материально-технической базы;
обеспечение государственных медучреждений диагностическим и лечебным оборудованием;
полное обеспечение потребности в высокоэффективных лекарственных средствах, включая наркотические и ненаркотические обезболивающие препараты.
Обеспечение онкологических пациентов лекарственными средствами в государственных медицинских учреждениях будет осуществляться в порядке, определяемом соответствующим органом исполнительной власти.
Перечень и объемы лекарственных средств, включая обезболивающие препараты, ежегодно выделяемых для лечения онкологических больных в государственных медучреждениях, будут определяться соответствующим органом исполнительной власти.
Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре