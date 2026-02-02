Золото и серебро дешевеют

Как мы сообщали ранее, цены на золото и серебро в мире снизились. Так, стоимость одной тройской унции золота упала на 163,6 доллара и составила 4 581,5 доллара. Серебро подешевело на 3,95 доллара и достигло 74,59 доллара за унцию.

В чем причина падения цен и как это повлияет на Азербайджан?

Как передает Day.Az, экономист Акиф Насирли в комментарии Milli.Az отметил, что основная причина снижения цен на золото и серебро - рост рисков на глобальных финансовых рынках и укрепление доллара США.

По его словам, обычно при снижении геополитической или экономической неопределенности инвесторы отказываются от вложений в золото и серебро и направляют средства в акции, облигации и другие доходные финансовые инструменты.

"Ожидания того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими длительное время, также играют важную роль. При высоких ставках активы, не приносящие дохода, такие как золото и серебро, становятся менее привлекательными для инвесторов. Кроме того, с укреплением доллара стоимость этих металлов в других валютах фактически растет, что снижает спрос", - сказал он.

Насирли подчеркнул, что снижение цен на серебро связано и с другими причинами.

"Серебро также является промышленным металлом. При снижении ожиданий по глобальному промышленному росту снижается и спрос на него. Особенно влияние оказывают неопределенность и колебания китайской экономики, создавая дополнительное давление на цены серебра", - отметил эксперт.

Экономист подчеркнул, что этот процесс оказывает на Азербайджан как прямое, так и косвенное влияние: "Прямое влияние заключается в том, что часть населения использует золото как инструмент сбережений и инвестиций. Снижение цен может краткосрочно уменьшить стоимость этих вложений. С другой стороны, цены на ювелирные изделия могут немного снизиться, что выгодно для покупателей".

Косвенное влияние связано в основном с финансовой психологией. Снижение цен на золото обычно указывает на снижение глобальной экономической паники, что может стабилизировать нефтяные рынки. Для Азербайджана, экономика которого зависит от нефтяных доходов, это создает относительное облегчение на бюджетном и валютном рынке.

"В целом изменения цен на золото и серебро не оказывают решающего влияния на экономику Азербайджана и ощущаются в основном на уровне индивидуальных сбережений и потребления", - сказал в заключение специалист.

