Струнные эмоции под органными сводами Баку - когда классика становится личной

Зал камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в этот вечер был наполнен особой атмосферой сосредоточенности и тишины, в которой рождалась музыка. Бакинский государственный камерный оркестр под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова представил программу, построенную на тонкой лирике и сильных эмоциональных контрастах, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С первых тактов "Элегии" Петра Чайковского стало ясно: этот концерт - о внутреннем переживании и искреннем диалоге со слушателем. Прозрачное и напряженное "Адажио" Самуэля Барбера прозвучало с редкой сосредоточенностью, заставив зал буквально затаить дыхание. Продолжением вечера стала Серенада для струнного оркестра Эдварда Элгара (op. 20), наполненная благородной сдержанностью и теплой интонацией.

Живой ритм и свежесть настроения внесла "Маленькая сюита" Карла Нильсена (op. 1) в трех частях - ее светлый характер стал своеобразной эмоциональной передышкой перед финалом программы. Завершающим акцентом прозвучало сочинение Рихарда Штрауса "Утро" для голоса и струнного оркестра (op. 27), исполненное с участием вокалистки Исламы Абдуллаевой. Ее выразительное, мягкое звучание органично вписалось в оркестровую ткань, добавив программе камерной интимности.

Обращаясь к публике, Фуад Ибрагимов отметил, что все произведения принадлежат зрелому периоду творчества композиторов и требуют от исполнителей не только технической точности, но и внутренней зрелости. По его словам, молодые музыканты оркестра сумели глубоко прочувствовать и передать эмоциональное содержание программы.

Публика принимала концерт с искренним интересом, щедро награждая музыкантов аплодисментами. Вечер в Кирхе оставил ощущение тонко прожитого музыкального пространства - того редкого состояния, когда классика звучит не как музейная ценность, а как живое, личное переживание.

