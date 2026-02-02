В российском городе разбился учебный самолет

Учебный самолет Diamond DA потерпел крушение в Орске. Погибли три человека.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, борт совершал учебный полет. Помимо погибших инструктора и двух курсантов, других людей на борту не было.

Возгорания при крушении не произошло. По информации местных властей, на месте авиакатастрофы ведутся спасательные работы и идентификация погибших.

Агентство уточняет, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.