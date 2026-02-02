https://news.day.az/world/1813520.html В российском городе разбился учебный самолет - ФОТО Учебный самолет Diamond DA потерпел крушение в Орске. Погибли три человека. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По словам собеседника агентства, борт совершал учебный полет. Помимо погибших инструктора и двух курсантов, других людей на борту не было. Возгорания при крушении не произошло.
