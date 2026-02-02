https://news.day.az/economy/1813469.html Обнародован объем инвестиций, привлеченных азербайджанскими стартапами в 2025 г. В 2025 году 22 стартапа привлекли инвестиции на общую сумму 2 622 500 долларов США. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов на пресс-конференции, посвященной годовому отчету возглавляемой им структуры. Новость обновляется
