Обнародован объем инвестиций, привлеченных азербайджанскими стартапами в 2025 г.

В 2025 году 22 стартапа привлекли инвестиции на общую сумму 2 622 500 долларов США. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов на пресс-конференции, посвященной годовому отчету возглавляемой им структуры. Новость обновляется