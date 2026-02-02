В Азербайджане изменили правила ввоза мобильных телефонов

В правила "Льготного и упрощенного порядка перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, физическими лицами" внесены изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно действующим правилам, физические лица могут в льготном порядке (без уплаты таможенных платежей) ввозить через таможенную границу товары, не предназначенные для производства или коммерческой деятельности (за исключением подакцизных товаров и автотранспортных средств), а именно:

товары (за исключением личных вещей, необходимых во время поездки), ввозимые на таможенную территорию Азербайджана не более одного раза в календарный месяц, с общей таможенной стоимостью не более эквивалента 800 долларов США;

товары, ввозимые на имя одного и того же физического лица через международные почтовые отправления или курьерские компании не более одного раза в месяц, с общей таможенной стоимостью не более эквивалента 300 долларов США.

Согласно изменению, если таможенная стоимость мобильных устройств, ввозимых физическими лицами, превышает указанные месячные лимиты, то из общей таможенной стоимости вычитаются суммы, установленные выше, а на оставшуюся часть взимаются таможенные платежи в соответствии с тарифным и нетарифным регулированием внешнеэкономической деятельности. Оформление будет проводиться по упрощенной процедуре.

Данное решение вступило в силу с 1 января 2026 года.