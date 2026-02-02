https://news.day.az/society/1813481.html В Генпрокуратуре произведено новое назначение Назначен новый заместитель начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Камран Алиев. Согласно приказу, советник юстиции Анар Миркишиев утверждён в должности заместителя начальника Следственного управления Немета Авазова.
