SOCAR и Huawei обсудили цифровую трансформацию в нефтегазовом секторе

С 26 по 29 января делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в которую также вошли представители операционной компании Umid Babek Operating Company (UBOC), посетила штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэне (Китай) для обмена опытом в области цифровой трансформации и передовых технологий для нефтегазового сектора.

Как передает Day.Az, об этом Trend со ссылкой на компанию.

Отмечается, что в ходе встреч с вице-президентом SOCAR Бабеком Гусейновым и президентом подразделения Huawei по нефтегазовой отрасли Дэн Би стороны обсудили возможности цифровых решений для повышения эффективности операций, их "умного" управления и создания долгосрочной ценности.

"Подобные взаимодействия поддерживают долгосрочную цифровую стратегию SOCAR и помогают UBOC оставаться в курсе технологий, которые укрепляют операционную эффективность, устойчивость и развитие", - говорится в информации.

Отметим, что SOCAR основана в 1992 году. Компания работает по всему нефтегазовому циклу: разведка, добыча, переработка и экспорт нефти и газа. Управляет сетью автозаправочных станций и международными активами в ряде стран, участвует в торговле энергоресурсами и является ключевым игроком экономики Азербайджана.