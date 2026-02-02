В Азербайджане предложили подготовить учебное пособие по поведению в соцсетях

Необходимо подготовить учебное пособие по поведению в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по правам человека Хикмет Бабаоглу, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что такой предмет должен преподаваться учащимся в образовательных учреждениях:

"В контексте глубоких реформ, проводимых в системе образования Азербайджана, необходимо разработать учебники по таким темам, как этика молодежи в социальных сетях, права и правонарушения в социальных сетях, и преподавать их учащимся старших классов. Благодаря этому обучению они будут ощущать свою общественную ответственность в виртуальном пространстве так же, как и в реальной жизни. Тем самым мы сможем направить их энергию в русло национальных интересов и одновременно провести масштабную просветительскую работу".