Польский генерал призвал страну к постоянной боевой готовности

Польская армия должна находиться в состоянии постоянной боевой готовности из‑за геополитического положения страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением для RMF24 выступил бывший замглавы Генштаба Польши генерал Леон Коморницкий.

"Мы должны быть в состоянии боевой готовности и готовы немедленно развернуть воинские части", - сказал он.

Для этого, по мнению Коморницкого, необходимо ввести всеобщую воинскую повинность. При этом генерал указал, что нынешняя модель не обеспечивает круглосуточной боевой готовности, поскольку многие воинские части функционируют по "гражданскому графику".