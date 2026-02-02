Названо число пользователей платформы myGov в Азербайджане

В Азербайджане количество новых пользователей, присоединившихся к платформе myGov, превысило 1 миллион. Общее число пользователей платформы уже превысило 2 миллиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов на пресс-конференции, посвященной годовому отчету возглавляемой им структуры.

