Послы стран Евросоюза вызваны в МИД Ирана

Послы стран-членов Европейского союза, имеющих дипломатические представительства в Тегеране, были вызваны в Министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, данный шаг является минимальной ответной мерой на решение ЕС признать Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) террористической организацией.

Багаи отметил, что в настоящее время рассматривается ряд возможных ответных шагов, подготовлены различные варианты и направлены в соответствующие инстанции для принятия окончательного решения.

"В ближайшие дни будет принято решение о мерах, которые Иран предпримет в ответ на признание Европейским союзом КСИР террористической организацией", - подчеркнул он.

Напомним, что 29 января Европейский союз признал КСИР террористической организацией, обвинив ее в "жестоких действиях" в ходе последних протестов в стране.