В Гяндже произошел взрыв, есть пострадавшие

В Гяндже во время ремонта канализационного трубопровода произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, во время сварочных работ над канализационным колодцем искры от сварки попали в канализационную трубу, что вызвало взрыв.

В результате трое получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих служб.

По факту инцидента проводится расследование.