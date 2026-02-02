https://news.day.az/society/1813615.html

В Гяндже произошел взрыв, есть пострадавшие - ВИДЕО

В Гяндже во время ремонта канализационного трубопровода произошел взрыв. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, во время сварочных работ над канализационным колодцем искры от сварки попали в канализационную трубу, что вызвало взрыв. В результате трое получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.