Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

2 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретил Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.