Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ - ФОТО
2 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Заид в Абу-Даби в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретил Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
