Президент Ирана поручил начать переговоры с США по ядерной программе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с ядерной программой страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Fars, соответствующее указание было дано иранским лидером правительственным структурам.

Источник издания в иранском правительстве отметил, что диалог с Вашингтоном должен вестись исключительно в рамках ядерной тематики.

Подчеркивается, что на данном этапе подробности возможных переговоров, включая формат и сроки их проведения, не раскрываются.

Ранее мы сообщали, что Иран проводит анализ деталей возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.