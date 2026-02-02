https://news.day.az/world/1813562.html Президент Ирана поручил начать переговоры с США по ядерной программе - СМИ Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с ядерной программой страны. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Fars, соответствующее указание было дано иранским лидером правительственным структурам.
Президент Ирана поручил начать переговоры с США по ядерной программе - СМИ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с ядерной программой страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Fars, соответствующее указание было дано иранским лидером правительственным структурам.
Источник издания в иранском правительстве отметил, что диалог с Вашингтоном должен вестись исключительно в рамках ядерной тематики.
Подчеркивается, что на данном этапе подробности возможных переговоров, включая формат и сроки их проведения, не раскрываются.
Ранее мы сообщали, что Иран проводит анализ деталей возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре