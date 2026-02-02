ТОП самых популярных смартфонов в Азербайджане

В Азербайджане названы самые популярные мобильные устройства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Статистический центр Global Stats, в январе этого года смартфоны Apple заняли первое место на рынке мобильных устройств в Азербайджане с долей 29,24%.

По сравнению с декабрем прошлого года рыночная доля бренда Apple в Азербайджане выросла на 1,33 процентного пункта, а по сравнению с январем 2025 года - на 1,92 процентного пункта.

В отчетный период второе место по рыночной доле занял Samsung. Доля смартфонов этого бренда в Азербайджане по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,31 процентного пункта, однако по сравнению с январем 2025 года снизилась на 3,05 процентного пункта и составила 20,32%.

На третьем месте оказался Xiaomi. Рыночная доля этого бренда в Азербайджане по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 0,51 процентного пункта, а по сравнению с январем 2025 года - на 2,17 процентного пункта, составив 9,78%.

Четвёртое место в списке заняли смартфоны категории "Unknown" с долей рынка 8,88%. Этот показатель на 0,44 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, но на 3,19 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Доля остальных брендов смартфонов в Азербайджане в январе составила 31,78%.