За это будут штрафовать на 2 500 манатов

В Азербайджане будет введен новый штраф за импорт и экспорт необработанных алмазов.

Как сообщает Day.Az, соответствующее положение отражено в предложенных изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждавшихся сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В проекте указано, что за импорт и экспорт необработанных алмазов без разрешения соответствующего органа исполнительной власти (при согласии пяти уполномоченных органов) физические лица будут штрафоваться на сумму от 550 до 750 манатов, должностные лица - от 1 000 до 2 000 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 500 манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.