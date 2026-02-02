За это будут штрафовать на 2 500 манатов
В Азербайджане будет введен новый штраф за импорт и экспорт необработанных алмазов.
Как сообщает Day.Az, соответствующее положение отражено в предложенных изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждавшихся сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.
В проекте указано, что за импорт и экспорт необработанных алмазов без разрешения соответствующего органа исполнительной власти (при согласии пяти уполномоченных органов) физические лица будут штрафоваться на сумму от 550 до 750 манатов, должностные лица - от 1 000 до 2 000 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 500 манатов.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
