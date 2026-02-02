Как торговля меняет отношения Армении и Азербайджана

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья о начале транзита зерна и топлива через Азербайджан в Армению, что становится символом нормализации и прагматичного сотрудничества.

Сегодня спустя тридцать лет с завершением конфронтации между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе формируются совершенно новые реалии.

Вчера транзитом через территорию Азербайджана в Армению было направлено 25 вагонов с 1 746 тоннами зерна - и это уже не первый подобный эпизод. Поставка стала продолжением месяцев последовательно расширяющегося логистического сотрудничества. По данному маршруту уже перевезено почти 20 тысяч тонн зерна, а также несколько партий топлива - АИ-92, АИ-95 и дизельного, которые из Азербайджана поступают в Армению через Грузию. Первая такая поставка топлива в декабре 2025 года стала символическим поворотным моментом.

Значимость этих поставок заключается именно в их постоянности. Экономическая нормализация теперь начинает формировать послевоенный порядок.

С момента распада Советского Союза Азербайджан и Армения прошли через две войны, каждая из которых принесла тяжелые человеческие потери и закрепила национальные травмы. Однако Вторая Карабахская война кардинально изменила стратегический ландшафт. Победа Азербайджана положила конец тридцатилетней оккупации и разрушила статус-кво, десятилетиями блокировавший дипломатию.

С тех пор ключевым стал не вопрос необходимости мира. Подход Армении к переговорам сегодня определяется уже не столько историческими притязаниями, сколько геополитической необходимостью. Изоляция страны, ограниченные энергетические ресурсы и разорванные торговые маршруты сделали ее крайне зависимой от внешних цепочек поставок.

Именно в этом контексте поставки зерна и топлива приобретают политическое значение.

Вашингтонские переговоры и открытие экономических каналов

Дипломатическим катализатором этих изменений стала встреча лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне, которая создала политическое пространство для прагматичного сотрудничества. Переговоры помогли разблокировать экономические механизмы, остававшиеся замороженными на протяжении десятилетий.

21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Уже в ноябре 2025 года казахстанское зерно поступило транзитом в Армению через Азербайджан - первый подобный транзит за 30 лет. Вскоре по тому же коридору последовали поставки российского зерна. Эти маршруты отражают структурные изменения в системе обеспечения продовольственной безопасности Армении.

Энергетическая зависимость как фактор сближения

Растущая зависимость Армении от азербайджанского транзита и поставок топлива вскрывает неудобную для Еревана реальность: устойчивую безопасность невозможно построить в изоляции. Энергетика, в отличие от идеологии, требует непрерывности. Дефицит топлива дестабилизирует политическую систему, подрывает экономику и усиливает социальное напряжение.

Эта реальность также меняет подход Армении к Турции. Восстановление отношений с Анкарой сегодня воспринимается все больше как логистическая необходимость. Азербайджан и Турция вместе формируют основу транспортной и энергетической архитектуры региона. Возвращение Армении в эту систему требует компромисса, а не конфронтации.

Более того, все чаще аналитики говорят о возможном переходе к прямой двусторонней торговле. Зерно и топливо - лишь начало.

Армения потенциально может экспортировать переработанную сельхозпродукцию, строительные материалы и промышленные товары, прежде всего в ненефтяном секторе. Азербайджан, в свою очередь, предлагает масштабы, инфраструктуру и выход на более широкие региональные рынки.

Это не означает, что примирение будет быстрым или линейным. Фактическое подписание мирного договора все еще не состоялось. Однако история показывает: мир, основанный на экономическом интересе, зачастую оказывается более долговечным, чем мир, навязанный дипломатией.

Зерновые вагоны, пересекающие границы, не стирают прошлое. Они делают нечто более прагматичное - закрепляют будущее на основе общей необходимости. Для Армении доступ к продовольствию и топливу - вопрос выживания. Для Азербайджана региональная стабильность - условие долгосрочного развития и расширения связности.

Если эта траектория сохранится, историки однажды могут назвать поставки зерна и топлива не второстепенными эпизодами, а тихим началом мира, построенного не на эмоциях, а на выживании - и поддерживаемого взаимной зависимостью.