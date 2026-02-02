Ученые предупредили о влиянии зоны Солнца на Землю после мощной вспышки

Активный центр на Солнце, породивший мощную вспышку, развернется в сторону Земли вечером 2 февраля и будет находиться в этом положении почти до конца недели. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, к концу 2 февраля активная область приблизится к линии Солнце-Земля и останется в зоне наиболее эффективного воздействия ориентировочно до 8 февраля. Специалисты отметили, что избежать возможного влияния в этот период не получится.

В лаборатории уточнили, что пока из данного центра не зафиксированы крупные выбросы солнечной плазмы, однако это не означает их отсутствия. На этом фоне не исключается вероятность вспышки, сопровождающейся значительным выбросом вещества.

