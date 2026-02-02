https://news.day.az/sport/1813647.html «Карабах» приобрел французского футболиста "Карабах" реализовал трансфер нового футболиста. Как сообщили Day.Az в клубе, успешно завершились переговоры, длившиеся с кипрской командой АЕК. Была достигнута договоренность о переходе в "Карабах" французского футболиста Жереми Гнали. С защитником, играющим на левом фланге, подписан контракт сроком на 2,5 года.
С защитником, играющим на левом фланге, подписан контракт сроком на 2,5 года. Воспитанник французского клуба "Мец" будет выступать в "Карабахе" под 24-м номером.
23-летний футболист в ходе своей карьеры также играл за команды "Мец B", испанские "Тарасона" и "Мелилья".
Отметим, что Жереми Гнали, перешедший в АЕК в августе 2024 года, в составе кипрского клуба в 60 матчах отметился 7 результативными передачами.
