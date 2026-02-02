«Карабах» приобрел французского футболиста

"Карабах" реализовал трансфер нового футболиста.

Как сообщили Day.Az в клубе, успешно завершились переговоры, длившиеся с кипрской командой АЕК. Была достигнута договоренность о переходе в "Карабах" французского футболиста Жереми Гнали.

С защитником, играющим на левом фланге, подписан контракт сроком на 2,5 года. Воспитанник французского клуба "Мец" будет выступать в "Карабахе" под 24-м номером.

23-летний футболист в ходе своей карьеры также играл за команды "Мец B", испанские "Тарасона" и "Мелилья".

Отметим, что Жереми Гнали, перешедший в АЕК в августе 2024 года, в составе кипрского клуба в 60 матчах отметился 7 результативными передачами.