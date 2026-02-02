Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что индийский премьер-министр Нарендра Моди согласился в телефонном разговоре с ним прекратить приобретение российской нефти и переключиться на закупку этого топлива в Соединенных Штатах и, возможно, Венесуэле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше [этого сырья] у США и, потенциально, Венесуэлы", - говорится в опубликованной в Truth Social записи Трампа о телефонной беседе с Моди. "Это поможет завершить войну на Украине <...>", - полагает американский лидер.