США и Индия согласовали торговую сделку

Соединенные Штаты и Индия согласовали сделку о дальнейших условиях двусторонней торговли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил по итогам телефонной беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский президент Дональд Трамп, сообщивший в том числе о снижении ставок импортных пошлин на индийские товары.

"В знак дружбы и уважения к премьер-министру Моди и Индии и по его просьбе мы, и это вступает в силу немедленно, согласовали торговую сделку между Соединенными Штатами и Индией", - говорится в записи Трампа в Truth Social. "США будут взимать пониженные <...> пошлины, снизив ставку с 25% до 18%", - уточнил американский лидер.

По его словам, Индия тоже будет двигаться к снижению ставок своих пошлин на американские товары и устранению нетарифных барьеров с целью их доведения "до нуля". "Кроме того, премьер-министр взял на себя обязательство закупать американскую продукцию в намного более значительных объемах - в дополнение к американским энергоносителям, технологиям, сельскохозяйственной продукции, углю и многому другому на общую сумму, превышающую $500 млрд", - заявил Трамп.