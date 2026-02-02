https://news.day.az/world/1813665.html Армения не участвует ни в каких процессах ОДКБ - Симонян Армения не участвует ни в каких процессах ОДКБ. Как передает Day.Az, об этом заявил Спикер национального собрания Армении Ален Симонян в интервью одному из армянских СМИ. "Я считаю, что в вопросе ОДКБ все уже сказано. Формально Армения по-прежнему остается членом ОДКБ и подписывает все принимаемые документы.
"Я считаю, что в вопросе ОДКБ все уже сказано. Формально Армения по-прежнему остается членом ОДКБ и подписывает все принимаемые документы. Но по сути Армения ни в каких процессах ОДКБ не участвует и ни в какой форме не вовлечена в деятельность этой организации".
Ранее Симонян заявил, что Азербайджан и Армения перевернули страницу войны.
