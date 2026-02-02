Армения не участвует ни в каких процессах ОДКБ.

Как передает Day.Az, об этом заявил Спикер национального собрания Армении Ален Симонян в интервью одному из армянских СМИ.

"Я считаю, что в вопросе ОДКБ все уже сказано. Формально Армения по-прежнему остается членом ОДКБ и подписывает все принимаемые документы. Но по сути Армения ни в каких процессах ОДКБ не участвует и ни в какой форме не вовлечена в деятельность этой организации".

Ранее Симонян заявил, что Азербайджан и Армения перевернули страницу войны.