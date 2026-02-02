https://news.day.az/world/1813668.html Два магазина обрушились в Каире - ВИДЕО В столице Египта Каире внезапно обрушились два магазина. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Два магазина обрушились в Каире - ВИДЕО
В столице Египта Каире внезапно обрушились два магазина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
