Игуаны могут исчезнуть как вид из южных штатов США, если заморозки станут регулярными, при этом остается шанс на адаптацию рептилий к возможным изменениям климата.

Как передает Day.Az, об этом рассказала ТАСС доцент департамента рационального природопользования Института экологии РУДН Галина Полынова.

Ранее телеканал NBC Miami сообщил, что более 1 тыс. игуан впали в анабиоз из-за аномальных холодов в США.

"Если заморозки будут регулярно повторяться, скорее всего, данный вид исчезнет на этой территории. Либо адаптируется, научится впадать в анабиоз в укрытиях", - рассказала эксперт.

По словам Полыновой, для рептилий анабиоз - естественный процесс. Опасность для них в таком состоянии представляют только хищники и человек.

"Если решено как-то помочь игуанам, то можно их собрать, поместить в клетки, оставить на свежем воздухе, дождаться потепления и выпустить", - объяснила эксперт, добавив, что не следует увозить рептилий далеко от места "поимки". "Не стоит пытаться их куда-то переселить. Такие интродукции редко бывают успешны", - заключила она.