Доходы США от тарифов Трампа подсчитали

В 2025 году таможенные пошлины, введенные главой Белого дома Дональдом Трампом, принесли США 287 миллиардов долларов. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Достигнутый результат оказался втрое больше того, который фиксировали в 2024 году. Впрочем, как отметило издание, эта сумма все еще невелика по сравнению с более чем двумя триллионами долларов, ежегодно получаемыми от подоходных налогов. Кроме того, вопреки заявлениям администрации Трампа, деньги от пошлин выплатили правительству американские компании, а не иностранные фирмы.

Торговый дефицит, который Трамп обещал сократить, пережив период падения, снова вырос в начале года. С января по ноябрь он по-прежнему был на четыре с лишним процента выше, чем в 2024 году.

Еще одной проблемой оказалось положение заводских рабочих, помочь которым обещал Трамп. Несмотря на пошлины, в производственном секторе в 2025 году продолжалось сокращение рабочих мест. В свою очередь, производители утверждают, что пошлины вредят им, увеличивая стоимость металла и оборудования, необходимых для работы заводов. И хотя расходы на строительство новых заводов значительно выросли по сравнению с периодом до пандемии, они снизились по сравнению с теми показателями, которые фиксировались в конце правления президента США Джо Байдена. Тогда гранты заводам по производству полупроводников и аккумуляторов активно стимулировали строительство.

Неудивительно, что пошлины привели к росту цен на импортные товары в прошлом году. Экономические исследования показывают, что цены начали расти, в частности, после того, как Трамп объявил о введении масштабных глобальных пошлин в апреле, что изменило тенденцию к снижению цен в предыдущие месяцы.