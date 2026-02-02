Подписаны документы в сферах энергетики и обороны между Азербайджаном и ОАЭ

Подписан документ относительно договора купли-продажи, связанного с продажей инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби - компании XRG определенной части неконтролирующей доли Министерства экономики в ЗАО "Южный газовый коридор".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ был подписан при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Отметим, что в рамках визита также было подписано письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Объединенных Арабских Эмиратов.