Азербайджан и Армения перевернули страницу войны - Симонян Азербайджан и Армения перевернули страницу войны. Как передает Day.Az, об этом заявил Спикер национального собрания Армении Ален Симонян в интервью одному из армянских СМИ.
"Азербайджан и Армения перевернули страницу войны. Я считаю невероятным, что могут произойти какие-то резкие события и мы снова откроем эту страницу. Я считаю ее закрытой. Также я думаю - и надеюсь, что власти Азербайджана тоже могут так считать, - что и у них эта страница действительно закрыта", - сказал он.
