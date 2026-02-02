Азербайджан и Армения перевернули страницу войны.

Как передает Day.Az, об этом заявил Спикер национального собрания Армении Ален Симонян в интервью одному из армянских СМИ.

"Азербайджан и Армения перевернули страницу войны. Я считаю невероятным, что могут произойти какие-то резкие события и мы снова откроем эту страницу. Я считаю ее закрытой. Также я думаю - и надеюсь, что власти Азербайджана тоже могут так считать, - что и у них эта страница действительно закрыта", - сказал он.