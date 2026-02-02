Трамп заявил, что не дружил с Эпштейном и никогда не был на его острове

Президент США Дональд Трамп заявил, что не дружил с Джеффри Эпштейном и никогда не был на его острове.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я не только не дружил с Джеффри Эпштейном, но, судя по информации, только что обнародованной Министерством юстиции, Эпштейн и мерзкий лживый "писатель" по имени Майкл Вольф сговорились навредить мне и/или моему президентству. Вот вам и надежда радикальных левых, на некоторых из которых я собираюсь подать в суд. Кроме того, в отличие от многих, кто любит болтать всякую чушь, я никогда не был на зараженном острове Эпштейна, а вот почти все эти продажные демократы и их спонсоры там были", - написал он.