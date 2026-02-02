Американский и израильский военные корабли провели учения в Красном море

Американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black и израильский корвет INS Eilat провели совместные учения в Красном море, сообщил в понедельник 5-й оперативный флот США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, учения проводились в минувшее воскресенье вслед за выходом американского эсминца из израильского порта Эйлат, где он находился с плановым визитом.

"Совместные учения продемонстрировали прочное военное партнерство между 5-м флотом США и ВМС Израиля", - говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердили ВМС Израиля, отметившие, что "визит эсминца в порт (Эйлат) свидетельствует о тесном сотрудничестве между флотами и армиями двух стран".

В настоящее время американский эсминец направляется на юг Красного моря, а затем в Аравийское море, где размещена американская авианосная ударная группа в составе авианосца USS Abraham Lincoln и трех ракетных эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.