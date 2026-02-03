https://news.day.az/world/1813678.html США намерены доминировать в космосе Соединенные Штаты нуждаются в установлении своего доминирования в космической сфере. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.
"Нам необходимо доминировать в космической сфере, - сказал он в ходе выступления на мысе Канаверал (штат Флорида). - Мы высвободим американское доминирование в космосе".
Хегсет аргументировал данную цель тем, что "тот, кто контролирует высоту, тот контролирует битву".
