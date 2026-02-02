Украина признала КСИР террористической организацией

Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент Украины Володимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник.

"Украина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за неё бороться. В частности, так называемый Корпус стражей исламской революции был признан нами террористической организацией", - сказал он.

По его словам, весь мир видит, что происходит в Иране.

"Мы в Украине уже приняли решение и признали эту организацию террористической - для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения - ни один не должен победить", - подчеркнул он.