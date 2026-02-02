Планов по вывозу обогащенного урана за границу нет

Планов по вывозу обогащённого урана за границу нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кани.

Он отметил, что переговорный процесс вокруг данного вопроса не ведётся.

Напомним, ранее распространилась информация о возможном вывозе обогащённого урана в рамках договорённостей с США в такие страны, как Россия и Турция.

Ранее сообщалось, что президент Ирана поручил начать переговоры с США по ядерной программе.